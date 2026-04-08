İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail ve ABD hedeflerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesten hemen önce, İsrail ve ABD hedeflerine gerçekleştirilen misillemelerde bölgede ABD ile bağlantılı enerji ve askeri tesislerin hedef alındığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 100. dalgasını dün ABD ile varılan geçici ateşkesten önceki saatlerde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıların, İran altyapısına yönelik saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, aralarında bölgedeki Amerikan enerji şirketlerine ait 13 tesis, 10 askeri hedef ve bazı teknoloji merkezlerinin de bulunduğu noktaların balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılarak hedef alındığı aktarıldı.