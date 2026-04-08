Uzun spor devri bitiyor: Kısa efor büyük koruma sağlıyor

Yıllardır süregelen "ne kadar uzun spor yaparsak o kadar sağlıklı oluruz" inanışı, bilim dünyasından gelen son verilerle geçerliliğini yitirebilir. Birleşik Krallık merkezli geniş çaplı bir araştırma, ömrü uzatan asıl anahtarın spor salonunda geçirilen saatler değil, kalbi yerinden çıkaracakmış gibi hissettiren kısa ve sert anlar olduğunu kanıtladı. Günlük koşturmaca içinde otobüse yetişmek için yapılan birkaç dakikalık depar bile, saatlerce süren hafif tempolu yürüyüşlerden çok daha büyük bir koruma kalkanı sağlıyor.

European Heart Journal bünyesinde yayımlanan çalışma, binlerce orta yaşlı gönüllünün hareket verilerini analiz ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı. Haftalık vaktinin sadece %4 gibi çok küçük bir kısmını yüksek yoğunluklu aktivitelere ayıran bireylerde, kronik hastalıklara yakalanma riski bıçak gibi kesiliyor. Karaciğer rahatsızlıklarından böbrek yetmezliğine kadar sekiz farklı ağır hastalığa karşı direnç kazanan bu kişilerin erken ölüm riski, hareketsiz bir yaşam sürenlere oranla tam %46 azalmış durumda.

İLTİHAPLANMAYA KARŞI YÜKSEK TEMPO

Bilim insanları, vücudu terleten ve nefesi kesen "şiddetli" egzersizlerin neden bu kadar etkili olduğunu moleküler düzeyde açıkladı. Kısa süreli ama sert yüklenmeler, vücuttaki zararlı iltihaplanma süreçlerini baskılayarak bağışıklık sistemini diri tutuyor. Özellikle demans riskini %63, diyabet riskini ise %60 oranında düşüren bu yöntem, toplam spor süresinden ziyade aktivitenin şiddetine odaklanmanın önemini vurguluyor. Haftada üç saat yaylanarak yürümek yerine, toplamda çok daha kısa süren ama nabzı zirveye taşıyan hareketler, savunma mekanizmamızı çok daha çevik hale getirme potansiyeline sahip.

Herkesin ağır sporlar yapacak kondisyona sahip olmadığı bir gerçek; ancak uzmanlar küçük "hayat hilelerinin" yeterli olduğunu savunuyor. Merdivenleri hızlıca tırmanmak, market yolunda tempoyu artırmak veya çocuklarla aktif oyun oynamak, spor salonuna gitmeden de aynı etkiyi yaratıyor. Haftalık toplamda sadece 15-20 dakikalık bir efor, yani günde sadece birkaç dakikalık terleme, modern çağın hastalıklarına karşı en güçlü ilacınız olabilir.