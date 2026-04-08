Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik Trump'ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı CHP'li Bozbey ve avanesine yargı darbesi: Yolsuzluk aile boyu! Tutuklu sayısı 35'e yükseldi İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran'ın mukavemeti ABD'ye geri adım attırdı! Sarı Şeytan Trump'tan Tahran'a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye'nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD'li siyasetçilerden Trump'a tepki yağıyor Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti
Gündem Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cuma namazına gittiğinde kulağına “Hocam ne olur Reis’e yardım et! Bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur" diye fısıldandığını anlatarak kendisinin de bunun üzerine ABD ile İran’ın 10 maddelik ateşkes anlaşmasının daha da gelişmiş halini hazırlayıp geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiğini iddia etti.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. İlk önce kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yerel yönetimlerde birkaç haftadır yaşanan gelişmelere ilişkin "belediyelerden akan cerahatin ortada" olduğunu dile getirdi. Ahlaksızlığın artık belediyelerin koridorlarına, makam odalarına sirayet eder hale geldiğini söyleyen Arıkan, "Bu mesele, üç beş kişinin hatası diyerek geçiştirilemez. Ortada bireysel bir hata değil, topyekun kokuşmuş bir sistem problemi var" diyerek CHP’li belediyelerdeki yolsuzluğa el atılması gerektiğini ima etti.

‘DEVLETİMİZİN ŞANI YÜRÜSÜN’ DEDİM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarında İran'a yönelik kullandığı dili eleştirdi, İslam'a ve Müslümanlara hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Pakistan, Malezya ve Endonezya ile yakın diyalog içinde, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için istişare mekanizması başlatılması çağrısı yapan Davutoğlu, "Bu 15 gün içinde Türkiye, bütün kurumlarıyla, bütün insani yardım kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle İran'a, İran halkına kapsamlı bir insani yardım paketi açıklamalıdır" dedi. Davutoğlu şöyle devam etti: Bu haftaki cuma namazı sonrası birçok AK Partili kardeşim kulağıma eğildi ve "Hocam ne olur Reis'e destek ol, bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur" diye fısıldadı. Geçen hafta, bugün ABD ile İran’ın anlaştığı 10 maddelik planının daha da geliştirilmiş halini Erdoğan'a en yakınları üzerinden ilettim ve ‘Herhangi bir şekilde benim adım geçmesin ama devletimizin şanı yürüsün’ dedim.”

VERGİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILSIN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geçim sıkıntısı, enflasyon ve hayat pahalılığının Türkiye'de vatandaşların en büyük derdi olduğunu ifade ederek "Şu anda acilen ama acilen çiftçimizin, esnafımızın, kobilerimizin, sanayicimizin vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmalıdır. 1 yıl ödemesiz 3 yıla bu borç yayılmalıdır. Mutlaka taze finansman imkanı sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Blondepate

Ne diyor bu adam......

tütün düşmanı

SAÇMALAMIŞ.
