Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tıbbi malzeme ve cihaz yüklü tırlarımız İran'a doğru yola çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İran'a tıbbi malzeme ve cihaz yüklü yardım tırları gönderildiğini açıkladı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler ikullandı

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. ‘Önce insan' anlayışıyla gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı."

"İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkânları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."