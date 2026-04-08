Esra Erol’da programında skandal!
Esra Erol’da programında Yusuf Çapar isimli şahsın eşi Derya Çapar’a canlı yayında söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Esra Erol’da programında yaşanan diyaloglar büyük tepki çekti.
Programda konuşan Yusuf Çapar isimli şahıs, eşi Derya Çapar’a adeta psikolojik şiddet uyguladı.
Yusuf Çapar konuşurken araya Derya Çapar’ın girmesi üzerine sinirlenen Yusuf Çapar, eşine “Dişlerini görmek istemiyorum ben senin, bari yana dön” sözlerini söyledi.
Bu sözlerin ardından Derya Çapar’ın utançla ağzını kapatması dikkat çekerken, Esra Erol hemen müdahale etti.
