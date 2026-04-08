ABD’den peş peşe İran açıklamaları: Dakikalar içinde yok ederdik ama başkan İran'a acıdı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında İran hakkında açıklamalarda bulundu. "Sığınaklarda hala füzelerinin olduğunu biliyoruz" diyen Hegseth, " İran'ın askeri yeteneklerini tamamen yok ettik. İran'ın sanayi altyapısını yok ettik. İran’ın ekonomisini de dakikalar içinde yok edebilirdik ama Başkan Trump İran'a acıdı" dedi.

Bakan, İran'ın asla nükleer güce sahip olmayacağını vurguladı ve yapılan ateşkesi "tarihi bir zafer" olarak niteledi.

ELİMİZ TETİKTE

Savaş Bakanlığı'nın görevini tamamladığını söyleyen Bakan Hegseth, "Sözde müttefiklerimize düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Hegseth'ten sonra ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine de İran operasyonuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Caine, "Kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdik. Askeri ve sanayi tesisleri ile stretijik noktaları yok ettik. Ateşkes ilan edilse de elimiz tetikte" dedi.