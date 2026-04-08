Geçici ateşkes Avrupa borsalarına yaradı

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında geçici olarak sağlanan ateşkes kararı sonrası yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,88 değer kazanarak 613,5 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,7 artışla 47.091,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,49 yükselerek 8.263,87 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 5,06 değer kazanarak 24.080,63 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,51 artışla 10.608,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,75 yükselişle 1,168 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Avrupa borsaları ateşkes kararı sonrası günü güçlü şekilde yükselerek tamamladı.

Ateşkes kararının ardından Brent petrolün varil fiyatında sert düşüş görülürken, Avrupa mayıs vadeli kontratlarda da gaz fiyatları dünkü kapanışa göre yüzde 15,3 azalarak megavatsaat başı 45,1 avrodan bugünü tamamladı.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerine yönelik belirsizlikler sürüyor.

Akşam saatlerinde İran basını, İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin askıya alındığını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı ifade edildi.