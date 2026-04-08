  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'ABD ve İsrail diz çöktü!'
'ABD ve İsrail diz çöktü!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'ABD ve İsrail diz çöktü!'

İran, ateşkes kararının ardından 10 maddelik teklifin detaylarını duyurarak “ABD ile İsrail’in diz çöktüğünü” açıkladı.

Trump'ın, "İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." açıklamasının ardından maddelere ilişkin detaylar belli oldu.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin silahlı kuvvetlerin kontrolünde olacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca İran’a yönelik tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması konusunda da uzlaşı sağlandığı açıklandı.

İran ayrıca ABD’nin İran’a tazminat ödemesi ve ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi yönünde de mutabakat sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin de anlaşmanın başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.

 

İran Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına göre Trump'ın kabul ettiği 10 madde:

1- Saldırmazlık taahhüdü

2- Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devam etmesi

3- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

4- Tüm temel yaptırımların kaldırılması

5- Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması

6- Tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

7- Tüm Yönetim Kurulu (UAEA) kararlarının sona erdirilmesi

8- İran'a tazminat ödenmesi

9- ABD muharip kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi

10- Lübnan'daki Hizbullah da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

İkisi de asla güçlü değil, tam tersi korkaklar. Müslüman ülkeler bunları gözlerinde fazla büyütüyor.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23