LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay

CHP, Türk örf ve adetlerine aykırı siyasetine devam ediyor. 2015 yılında 25. Dönem CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 9 milletvekilinin imzasıyla "LGBT'lilerin kamu ve özel sektördeki istihdamı ve terfisine ilişkin haklarının korunması ve genişletilmesi" için verilen kanun teklifi, sosyal medyada gündem oldu. Teklife imza atan vekiller arasında CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in olması dikkatlerden kaçmadı.

Kanun teklifinin gerekçesi bölümünde yer alan "Devletin, özellikle memuriyet, öğretmenlik, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri gibi kendi yetki alanındaki belirli mesleklere ya da işlere erişim ve bunlar bünyesinde meslekte ilerleme hususunda cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelli ayrımcı yasa ve uygulamaları ortadan kaldırması gerektiği" şeklindeki ifade, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Teklifin "silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasından kişinin cinsel yöneliminin, cinsiyet kimliğinin veya cinsiyet ifadesinin bir disiplin konusu edilmemesinin" amaçlandığı kaydedilen 5. maddesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Bir diğer göze çarpan detay ise teklifte imzası bulunan CHP'li Erdemir'in Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılması oldu. Bu kapsamda Erdemir'in mal varlığına el konulmuştu.

Sosyal medyada yenden gündem olan bu gelişme sonrası sadece Özgür Özel ve CHP kanadının değil, CHP ile seçim ittifakı yapan muhafazakâr partilerin ne diyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.