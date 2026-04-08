LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay

LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in bir “maarifti” daha yeniden gündem oldu. CHP’li 10 milletvekilinin 2015 yılında "LGBT'lilerin kamu ve özel sektördeki istihdamı ve terfisine ilişkin haklarının korunması ve genişletilmesi" için verdiği kanun teklifi sosyal medyada gündem oldu. İmza veren 10 milletvekili arasında Özgür Özel'in de olması dikkati çekti.

CHP, Türk örf ve adetlerine aykırı siyasetine devam ediyor. 2015 yılında 25. Dönem CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 9 milletvekilinin imzasıyla "LGBT'lilerin kamu ve özel sektördeki istihdamı ve terfisine ilişkin haklarının korunması ve genişletilmesi" için verilen kanun teklifi, sosyal medyada gündem oldu. Teklife imza atan vekiller arasında CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in olması dikkatlerden kaçmadı.

Kanun teklifinin gerekçesi bölümünde yer alan "Devletin, özellikle memuriyet, öğretmenlik, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri gibi kendi yetki alanındaki belirli mesleklere ya da işlere erişim ve bunlar bünyesinde meslekte ilerleme hususunda cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelli ayrımcı yasa ve uygulamaları ortadan kaldırması gerektiği" şeklindeki ifade, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Teklifin "silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasından kişinin cinsel yöneliminin, cinsiyet kimliğinin veya cinsiyet ifadesinin bir disiplin konusu edilmemesinin" amaçlandığı kaydedilen 5. maddesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Bir diğer göze çarpan detay ise teklifte imzası bulunan CHP'li Erdemir'in Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılması oldu. Bu kapsamda Erdemir'in mal varlığına el konulmuştu.

Sosyal medyada yenden gündem olan bu gelişme sonrası sadece Özgür Özel ve CHP kanadının değil, CHP ile seçim ittifakı yapan muhafazakâr partilerin ne diyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

Yorumlar

Bir

Sinirden titriyorum bu sabetaist yahudiyi atın ya kovulduğu yere İspanya'nın kovduğu Nazi Almanya'nın yaktığı tüm ülkelerin kovduğu siyonistler İslamiyetten uzaklaştırmak için her türlü şeytanlık yapmada ustalar şeytanlanmış insanlar

Onubunu Bilmeyen

LGBT'li ingiliz Abileri ona öyle emir vermişdir!
