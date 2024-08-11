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Kobi KOSGEB desteği aldı ihracat yapmaya başladı
Kobi

KOSGEB desteği aldı ihracat yapmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 08:35:00 -
KOSGEB desteği aldı ihracat yapmaya başladı

KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde ürettiği endüstriyel tavalarla ihracatçı oldu.

Karaman'da yaşayan Ali Rıza Aksoy, devletten aldığı destek ve kendi birikimiyle kurduğu endüstriyel kek tavaları üreten işletmesiyle ihracat yaptığı ülke sayısını artırmak istiyor.

Gıda ve ambalaj sektöründe 17 yıl farklı firmalarda çalışan 46 yaşındaki makine mühendisi Aksoy, daha sonra kendi işini yapmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destek ve kendi birikimiyle 7 yıl önce endüstriyel kek tavaları üreten işletmesini kuran Aksoy, 2020'de yurt dışına da açıldı.

İşletmesinde 40 kişi çalışıyor

Pazar payını büyütmek isteyen Aksoy, AA muhabirine, 300 metrekare alanda kurduğu işletmesini, bugün 4000 metrekare alana çıkardığını ve 40 kişiye istihdam sağladığı söyledi.

Sektöründeki açığı görerek işletmesini kurmaya karar verdiğini aktaran Aksoy, "Marketlerde gördüğünüz unlu mamullerin tamamı, bu tavalarda üretiliyor. Daha önce çalıştığım yerde bunları yurt dışından ya da Türkiye'deki tek bir firmadan alıyorduk. İşletme geliştikçe destek almaya devam ettim. Başlangıçta küçük bir yer ve 4 çalışan bize yetiyordu. Zamanla işimizi büyüttük." diye konuştu.
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"Yıl sonuna kadar kapasitemizi doldurduk"

Aksoy, müşterilerinden olumlu dönüşler aldıkça yurt dışına açılmaya karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk ihracatımızı 2020'de Rusya'ya yaptım. Arkasından Özbekistan, Fas, İran, Irak, Hollanda, İspanya'ya ihracat yaptık. Şu anda yıllık ciromuzun yüzde 35'lik kısmını ihracatımız oluşturuyor. Aldığımız siparişler var. Yıl sonuna kadar kapasitemizi doldurduk. Girişimci ruha sahip ve iyi bir fikri olan herkesin ülke ekonomisine katkı sağlaması için kendi işini kurması gerekiyor. KOSGEB'in girişimcilere verdiği maddi desteğin yanı sıra AR-GE desteği de iş kurma sürecini kolaylaştırıyor. Önce kendinize inanmanız gerekiyor. KOSGEB uzmanları bu konuda gerekli bütün desteği veriyorlar. Devletin girişimcilere çok fazla desteği var. Yurt dışından ithal etmek herkesin kolayına geliyor ama neden biz bunları üretip Türk malını bir marka haline getirmeyelim."

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