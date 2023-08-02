KOSGEB deprem bölgesindeki KOBİ'lerin yaralarını sarmaya çalışıyor

Kurt, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devletin yaraları sarmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

KOBİ 'lerin deprem bölgesindeki hayatın devam etmesinde önemli işlev gördüğünü ifade eden Kurt, "Bir taraftan şehirde istihdamın korunması bir taraftan da KOBİ 'lerin yaptığı hizmet, perakende, sanayi sektöründe çok ciddi tamamlayıcı unsur. Büyük sanayilerin çalışması için de KOBİ 'lere ihtiyaç var. Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için KOBİ 'ler önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple KOBİ 'lerin bölgede güçlü bir şekilde desteklemesi çok önemli." dedi.

Kurt, KOSGEB olarak deprem bölgesindeki normalleşmeye katkı vermeye çalıştıklarını ve el birliğiyle yaraların sarılacağını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bir süre önce açıkladığı KOBİ 'lere yönelik 450 milyon dolarlık desteği hatırlatan Kurt, şunları kaydetti: