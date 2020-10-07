  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Köşeye sıkışan Paşinyan, Türkiye'ye saldırdı
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan, Türkiye'ye saldırdı

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullandı. Fransız haber ajansına röportaj veren Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Türkiye'nin "aktif katılımı" olmasaydı başlamayacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:35:00 -
Köşeye sıkışan Paşinyan, Türkiye'ye saldırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti. Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı" diyerek skandal sözlere imza attı.

Silahlı askerler korudu

AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı. Stalin döneminde inşa edilen hükümet binasına 45 yaşındaki Paşinyan'ın bir konvoy eşliğinde vardığı ve silahlı askerlerin binanın girişini koruduğu kaydedildi. Haber ajansı, Paşinyan'ın röportaj sırasında sakin göründüğünü, yavaş ve her kelimeyi tartarak konuştuğunu yazdı.

Kara propagandalar devam etti

Paşinyan, röportajda Azerbaycan'ı suçladı ve Dağlık Karabağ'daki son durumun sadece çatışmaların yeniden alevlenmesi anlamına gelmediğini de savundu. "Çatışma bölgesinde Orta Doğu'dan terörist grupların aktif katılımı söz konusu" diyen Ermenistan Başbakanı, Ermeni güçlerinin "terörle mücadele operasyonları yürüttüğünü" iddia etti.

Kanıtlayamadı

Ermenistan, Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

Ruslara güveniyor

Çatışmaların kötüleşerek Ermenistan'ın kendi topraklarına doğrudan bir saldırıyla sonuçlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu Paşinyan, Rusya'nın ikili askeri anlaşmalar gereğince yardımına koşacağını söyleyerek yanıtladı: "Ermenistan topraklarına yönelik bir güvenlik tehdidi olursa, Rusya'nın katılımı anlaşmamızın çerçevesine tabi olacaktır. Rusya'nın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uyacağına inanıyorum."

Yıllardır işgal ediyor

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

EFE

ÜLEN ERMENİ DANGALAĞI, K..N MEYDANDA GEZİYORSUN, BİRDE HAVA ATIYORSUN. BU NEYİN KAFASI LAĞIM FARESİ "KÖLE"
  • Yanıtla
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay