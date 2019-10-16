Köşeye sıkışan katil Esed rejimi Türkiye'ye zeytin dalı uzattı!

Suriye'de on binlerce insanın kanını döken katil Beşşar Esed rejimi Türkiye'ye zeytin dalı uzattı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı ve Baas Partisi yöneticisi Dr. Bessam Abu Abdullah, terör örgütü PYD/YPG'nin Esed'in liderliği altında Suriye ordusuna katılacağını ve Suriye bayrağını çekeceğini öne sürdü.

Abdullah, rejimin Türkiye'deki yayın organı gibi hareket eden Aydınlık Gazetesi'ne verdiği mülakatta, YPG'ye kesinlikle güvenmediklerini ve bunun bir 'teslimiyet' olduğunu belirterek, "Anlaşma denen şeyin içeriği tamamen teslimiyete dayanıyor. Suriye hükümeti ve Suriye ordusunun söz konusu anlaşmada hiçbir yükümlülüğü yok." dedi.

"Türkiye geleceğe bakmalı"

Ankara ile Şam'ın diyalog kurması gerektiğini belirten Abdullah, "Türk tarafı durum değişikliğini kavramalı. Artık geleceğe bakmalı. Suriye ordusunun Münbiç'e ve diğer şehirlere girmesini kabul etmeli, çünkü oralar Suriye toprağı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mülteci sorununu Suriye Hükümeti ile çözebileceğine dikkat çeken Abdullah, iki ülke arasında kurulacak diyoloğun bütün bölgeye yararlı olacağını kaydetti.