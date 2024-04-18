Köşeye sıkışan İsrail'i yine molla rejimi kurtardı: İran'ın füzeleri hep Müslümanları vuruyor

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırıları nedeniyle 33 bin 899 Filistinli şehit oldu.

İşgal devletinin saldırıları dünyada büyük tepki çekerken köşeye sıkışan İsrail'in imdadına ise İran'ı yöneten molla rejim yetişti.

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombalamış, Devrim Muhafızları Ordusu, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırısına misilleme yapmak isteyen İran ise geçtiğimiz günlerde kamikaze drone saldırısı gerçekleştirmiş ancak işgal ordusuna kayıp verdirememişti.

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"Suriye'de Sünnilerin tamamının katili İran'dır"

Köşeye sıkışan İsrail'i ipten kurtaran bu tiyatro, Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal, Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan tarafından tvnet'te yayınlanan Siyaseten programında ele alındı.

Yeni Şafak'ın Instagram hesabından paylaşılan "İran'ın füzeleri sadece Müslümanları vuruyor" postunu işaret ederek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçarslan, "İran nedir diye sorsalar tam olarak budur." dedi.

Resmi rakamlara göre Suriye'de 350 bin insanın öldüğünü hatırlatan Kılıçarslan, "Bence gerçek ölü sayısı 800 bin civarında. Bu 800 bin insanın içindeki tüm Sünnilerin tamamının katili İran'dır." dedi.

"İran İslam ümmeti arasında 1,5 milyon insanı öldürdü"

İran ile İsrail'in tiyatrosunun duyarlı halklar nezdinden karşılık bulmadığını vurgulayan Kılıçarslan, İran'ın yıllardır Müslümanları hedef aldığını, İsrail'e dokunmadığını belirterek, "Siyonizm'in Gazze'de öldürebildiği insan sayısı henüz 50 bin değil. İran'ın İslam ümmeti arasında son 10 yılda öldürdüğü insan sayısı 1,5 milyonu aşkın. Kasım Süleymani bir kere gavur askeri mi öldürmüş? Bir kere Amerikan askeri mi öldürmüş?" dedi.