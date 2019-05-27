Köşeye sıkışan feminist saçmaladı Katıldığı bir televizyon programında süresiz nafaka konusunda direten Feminist Kadın Hakları Savunucusu Meltem Figan, köşeye sıkışınca sözü 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne getirdi. Figan, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 144 ülkeden 133. sıradayız. Bunu bir halledelim nafakayı sonra tartışalım." dedi.

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA- Bir televizyon programında buluşan Boşanmış Aileler Platformu Başkanı İlknur Birsel, Avukat Sibel Dolgun ve Kadın Hakları Savunucusu Meltem Figan süresiz nafakayı tartıştı. Figan, nafaka mağdurlarından 'birkaç kişilik örnek' diye bahsederken, "Almanya ve İngiltere'de nafaka ödeyen erkek ölse de kadına ödemeyi varisler yapmaya devam eder." dedi. Bu iddiaya cevap veren Avukat Dolgun, söz konusu durumun süreli nafakalar için geçerli olduğunu söyledi. Program süresince iddilarına cevap verilen Kadın Hakları Savunucusu Figan köşeye sıkışınca sözü toplumsal cinsiyet eşitliğine getirdi. Figan, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 144 ülkeden 133. sıradayız. Bunu bir halledelim nafakayı sonra tartuışalım." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.