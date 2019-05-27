Köşeye sıkışan feminist saçmaladı
Katıldığı bir televizyon programında süresiz nafaka konusunda direten Feminist Kadın Hakları Savunucusu Meltem Figan, köşeye sıkışınca sözü 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne getirdi. Figan, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 144 ülkeden 133. sıradayız. Bunu bir halledelim nafakayı sonra tartışalım." dedi.27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:33
Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA- Bir televizyon programında buluşan Boşanmış Aileler Platformu Başkanı İlknur Birsel, Avukat Sibel Dolgun ve Kadın Hakları Savunucusu Meltem Figan süresiz nafakayı tartıştı. Figan, nafaka mağdurlarından 'birkaç kişilik örnek' diye bahsederken, "Almanya ve İngiltere'de nafaka ödeyen erkek ölse de kadına ödemeyi varisler yapmaya devam eder." dedi. Bu iddiaya cevap veren Avukat Dolgun, söz konusu durumun süreli nafakalar için geçerli olduğunu söyledi.
Program süresince iddilarına cevap verilen Kadın Hakları Savunucusu Figan köşeye sıkışınca sözü toplumsal cinsiyet eşitliğine getirdi. Figan, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 144 ülkeden 133. sıradayız. Bunu bir halledelim nafakayı sonra tartuışalım." dedi.
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