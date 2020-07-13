Köşesine çekilen Ekrem İmamoğlu’ndan ilk Ayasofya açıklaması

Ayasofya’nın 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrilmesinin ardından sessizliğe bürünen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Hürriyet’e konuştu.

Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından köşesine çekilen Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Tüm konuşmalarımdaki ifadem ‘Ayasofya Camii’dir

Ayasofya kararına tebrik yollamayarak tepkileri üzerine alan İmamoğlu açıklamasına şunları ekledi:

Ayasofya kararı iyi mi kötü mü’ diye sorgulamak yerine sorgulanması gereken şey şu; 1 yıl önce; ‘Bu kararın getirisi götürüsü nedir? Burada bunu açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır, unutmayalım...’ denilirken, aradan geçen 1 yılda ne değişti? Eğer Ayasofya’daki bu değişiklik ülkeme, milletime maddi-manevi zenginlik katacaksa, işsizin derdine derman olacaksa, ülkeme saygınlık kazandıracaksa arkasındayım. Dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım.