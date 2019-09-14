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Köse’den aşure ikramı

Mamak Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile aşure dağıttı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
Köse’den aşure ikramı

Mamak Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile aşure dağıttı.


Yeni Mamak Merkez Cami önünde cuma namazı sonrası gerçekleşen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.



Biriz ve beraberiz


Aşurenin dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Her biri ayrı bir lezzete sahip olan bakliyat ve meyveler bir araya gelerek son derece güzel bir lezzet oluşturuyor. Bizlerde farklılıklarımızı bir yere bırakarak her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Muharrem ayınız ve aşure gününüz hayırlara vesile olsun” dedi.


Köse, aşure almak için sıraya giren vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Muharrem Ayını kutladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:56
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