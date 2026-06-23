Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uzun süre MHP’de siyaset yapan daha sonra yaptığı “u” dönüşü ile CHP’ye geçen ve hatta partililerle devrimci marşı dahi okuyan Cemal Enginyurt’u akıllara getirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 37 şüpheli tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda basın açıklamalarına katıldığı ve haklarında eylem yapabileceklerine yönelik istihbari bilgi bulunduğu anlaşıldı.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'deki toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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