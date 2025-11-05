  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor

Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum

Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

Bahçeli'nin sözleri sonrası Demirtaş'tan açıklama

Yoğun bakımdan çıkarılan Dilara’ya acı haber verildi: Gebze'deki faciada tüm ailesini kaybetmişti

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Milliyetçi ülkücüleri böyle tahrik ediyorlar! Ancak cezasını dolduran tahliye olur

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Aktüel Koruyucu eldiven zorunluluğu bisikletleri kapsıyor mu?
Aktüel

Koruyucu eldiven zorunluluğu bisikletleri kapsıyor mu?

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Koruyucu eldiven zorunluluğu bisikletleri kapsıyor mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmİ Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmİ Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001’den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır.

Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek:47’de değişiklik yapılarak, engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen 'Engelli/Gaziler Park Kartı'nın e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkân sağlanmıştır.”

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

Rıza Kayaalp CAS'ta zafer kazandı! 4 yıllık cezası kaldırıldı, mindere dönüş tarihi netleşti!
Rıza Kayaalp CAS'ta zafer kazandı! 4 yıllık cezası kaldırıldı, mindere dönüş tarihi netleşti!

Spor

Rıza Kayaalp CAS'ta zafer kazandı! 4 yıllık cezası kaldırıldı, mindere dönüş tarihi netleşti!

{relation id:1962942 slug:'erdogani-oldure-572-bin-lira-para-cezasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23