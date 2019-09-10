0553 313 94 23

"Korumanın başkenti"ne 8 ayda 850 bin turist geldi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini 8 ayda günü birlik 850 bin turist ziyaret etti.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
"Korumanın başkenti"ne 8 ayda 850 bin turist geldi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini 8 ayda günü birlik 850 bin turist ziyaret etti.


Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi Safranbolu’da 8 ayda 220 bin yerli ve yabancı turist konakladı.


"Açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" ve "korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan tarihi ilçeyi, ilk 7 ayda 27 bin Çinli, 21 bin Tayvanlı turist ziyaret etti.


Kent ölçeğinde Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan tek yer olan Safranbolu 8 ayda; Çin, Tayvan, Japonya, Malezya, Amerika, Güney Kore, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Tayland başta olmak üzere 76 ülkeden misafir ağırladı.



"220 bin civarında konaklamalı turist var"


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun 1994’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiğinden bugüne hem yerli hem de yabancı turistlerin çekim merkezi olduğunu söyledi.


Her geçen yıl turist sayısında artış yaşandığını ifade eden Ürkmezer, "Özellikle Safranbolu’da son üç yılda, konaklamalı turistlerde yoğun bir artış gözlüyoruz. Konaklamalı ve günü birlik turistler üç yıl önce göreve başladığımızda yıllık 750 bin civarındayken, geçtiğimiz yıl 1 milyon 250 bini geçti. Bu seneki trend de o şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye çapında bir hedefi var. Safranbolu’da buna olabildiğince katkı vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz 8 ay içerisinde Safranbolu’da, 220 bin civarında konaklamalı turist var. En azından bir gece kalanlara baktığımızda 220 bin kişi gelmiş. Safranbolu’yu özellikle Uzak Doğulu turistler çok tercih ediyor. Uzak Doğulu turistler içerisinde de özellikle ilk 7 ayda 27 bin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı, 21 bin Tayvan vatandaşı turistimiz olmuş" dedi.


Tüm dünyadan Safranbolu’yu tercih eden yabancı turistin mevcut oluğunu aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:


"Her ülkeden Safranbolu’ya gelmişler. Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olması ve bütün bir şehir olarak korunması yabancı turistler tarafından tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Safranbolu’da geçtiğimiz yıl içerisinde yerli turiste yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Safranbolu’nun, İstanbul ve Ankara’nın interlandında bulunması tatillerde, hafta sonlarında ve özellikle üç günlük tatillerde Safranbolu’yu tercih edilir kılıyor. Safranbolu’nun yerli ve yabancı turistte geçtiğimiz yılla bugünü karşılaştırdığımızda yüzde 5’lik bir artışa tekabül ediyor."



"Safranbolu önemli bir cazibe merkezi"


Safranbolu’nun güvenli bir yer olduğunu anlatan Ürkmezer, "Safranbolu’nun tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Tarihi Çarşı Bölgesi. Tarihi Çarşı’daki hanları, hamamları, konakların hepsinin bir arada olması Safranbolu’yu hem yerli hem yabancı turistlerde bir çekim merkezi yapıyor. Safranbolu’daki konakların korunmasıyla beraber Safranbolu esnafının misafirperverliği, yardım severliği yerli ve yabancı misafirler için burayı önemli bir cazibe merkezi kılıyor" diye konuştu.


Safranbolu Kaymakamlığı olarak en önemli görevlerinden birinin asayişi sağlamak olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları söyledi:


"Safranbolu asayiş anlamında çok huzurlu bir yer. Hem yerli hem yabancı turistlerde güvenlik ön plana çıkıyor. Safranbolu’nun da güvenli, huzurlu bir yer olması yabancı turistler açısından tercih edilebilir listede en üst sıraya çıkarıyor. Safranbolu gıda sektöründe lokumla isim yapmış bir yer. Biz kaymakamlığımız vasıtasıyla gıda üretim yerlerinde özellikle lokum üretim yerlerini düzenli olarak denetliyoruz. Hem tükettikleri, gezdikleri, konakladıkları yerlerin güvenilir olması yerli ve yabancı turistler için önemli. Safranbolu turist sayısıyla, konaklayan turist ve alışveriş imkanıyla beraber Türkiye’nin ekonomisine doğrudan katkı vermeye devam ediyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    1. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    2. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    3. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    4. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    5. Şehit babası Mehmet Demir son..
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    8. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    9. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    10. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    11. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    12. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    13. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    14. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    15. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    16. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    17. Köyde uyuşturucu operasyonu
    18. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    19. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    20. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    21. Büyükşehir’den Balıklara yol
    22. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    23. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    24. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    25. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    26. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    27. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    28. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde..
    29. Özen, “Ulaşımda 1 Ocak 2020’den..
    30. Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!