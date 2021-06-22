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Gündem Korumaları dehşet saçmıştı! Lütfü Türkkan'dan 'pişkin' açıklama
Gündem

Korumaları dehşet saçmıştı! Lütfü Türkkan'dan 'pişkin' açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, korumaları tarafından kaçak villasına ait çekim yapan muhabirin darp olayına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 22:00:00 - 2021-06-22 22:02:57

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumaları tarafından darp edildi.

Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi.

Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lütfü Türkkan'dan açıklama

Kendisine gelen yoğun tepkiler sonrası saatler sonra açıklama yapan İYİ Partili Türkkan, "Ahırların yıkımı sırasında yaşanan talihsiz olaydan sonra muhabir Mustafa Uslu kardeşimi şirketimiz Gn. Md. ziyarete gitti. Baba Serdar Uslu ile de ben görüştüm. Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağımı tekrar ettim. Mustafa'nın yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

 

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