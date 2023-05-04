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Siyaset Korumalar apar topar uzaklaştırdı! Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Korumalar apar topar uzaklaştırdı! Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 15:34:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Kadıköy'de geçmişte FETÖ tarafından sulandırılan Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili bir grup gencin tepkisini çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan miting için gittiği Kadıköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi. Gençler, Babacan'a “Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları çerçevesinde miting yapmak için Kadıköy Rıhtım'a gitti. Bir grup genç, miting öncesi Babacan'ın yayına gelerek ona tepki gösterdi. Gençler, Babacan'ı "Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız Sayın Babacan. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek protesto etti. Ali Babacan korumaları tarafından oradan uzaklaştırıldı.

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