Yaşam Koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi
Yaşam

Koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya Arapgir'de dağlık bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde, koruma altındaki yaban keçileri yeniden ortaya çıktı. Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda sürü halinde yaban keçileri görüldü. Vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre dağ yamacında otlanan keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

