Koruk nedir? Dikkat çeken doğal kaynak, koruk suyu nasıl yapılır? Sadece üzümden 2 salkım kullanmak yetecek
Koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılması gibi faydalarıyla ön plana çıkıyor. Koruk (üzümle) ile yaratıcı tabaklar çıkartabilirsiniz. Geleneksel lezzeti, doğal mayalı özelliği ile yüzyıllardır tüketilen, yemeklere de lezzet katan koruk suyu, doğal ve bitkisel içeriği ile sağlık kaynağı olarak tüketiliyor! Koruk dikkat çekti! Koruk ile ilgili detaylar merak edilenler..
Koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılması gibi faydalarıyla ön plana çıkıyor. Şifalı içecek olarak bilinen Koruk suyu, aynı zamanda serinleteci etkisiyle de çok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki, koruk nedir? Koruk suyu nasıl yapılır?
Ham üzümlere halk arasında koruk adı verilmektedir. Koruk suyu, olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.
Ortaçağlardan beri özellikle şifa kaynağı olarak kullanılan koruk suyu ya direkt içilerek ya da salatalarda, ekşimsi yemeklerin tamamında lezzet vermesi için kullanılıyordu.
KORUK SUYU İÇİN MALZEMELER
2 salkım koruk
1 su bardağı su
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Tuz
KORUK SUYU YAPILIŞI
Taze korukları yıkayın, sirkeli suda bir süre bekletin ve temiz suyla iyice durulayın. Ezerek suyunu çıkartın. Ardından ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.
Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün. Daha sonra biraz tuz ilave edin. Yemeklerin yanında içebilirsiniz.
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