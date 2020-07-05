Kortizon iğnesinin yan etkileri
Son zamanlarda sık sık uygulanan kortizon iğnelerinin yan etkileri saymakla bitmiyor. Kortizon iğnesinin yan etkilerini bilmeden yaptırmak riskli sonuçlar doğurabilir. Peki ama bu kortizon iğneleri uygulanan kişilerin ne yapması gerekir ve kortizon iğnelerinin yan etkileri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...
Kortizon iğneleri son zamanlarda sık sık kullanılan tedavi yöntemlerinin başında geliyor.
Enjekte edilen bu kortizon tamamen yapaydır. Ancak oldukça güçlü bir iltihap kurutucu etkiye sahiptir. Peki kortizon iğnelerinin yan etkileri nelerdir?
- Kilo alma
- Bulantı
- Kıllanma
- Kas zayıflığı
- Hipertansiyon
- Adet düzensizliği
- Seker hastalığı
- Göz tansiyonu
- Sivilce
- Sırtta yağ birikmesi
- Psikolojik sorunlar
- Ülser