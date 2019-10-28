Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir?
Kortizol hormonunun doğal oranlarda salgılanması çok faydalıdır fakat fazla salgılanması da bir o kadar zararlıdır. Kortizol seviyesi yükselen kişiler Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir? sorusunun yanıtını araştırmakta. Peki, Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
Kortizol hormonunun doğal oranlarda salgılanması çok faydalıdır fakat fazla salgılanması da bir o kadar zararlıdır. Kortizol seviyesi yükselen kişiler Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir? sorusunun yanıtını araştırmakta. Peki, Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
Kortizol yüksekliği neden olur?
Aşırı stres, yüksek dozda kortizon içeren ilaçlarla doğum kontrol hapları kortizol yüksekliğinin başlıca nedenidir. Ayrıca adrenal bezleriyle ilgili hastalıklar, tümörler, tiroid hormonunun fazla salgılanması yüksek kortizole yol açabilir.
Kortizol yüksekliği ne tür sağlık sorunları yaratır?
Kronik komplikasyonlar: Yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi rahatsızlıklara yol açar. Yapısal destek için hayati öneme sahip ve tüm vücutta olduğu gibi kaslarda, tendonlarda ve eklemlerde bulunan kolajen oluşumu baskılanarak osteoporoz gelişebilir. Kas ve kemikler zayıflamaya başlayabilir.
Kilo alımı: İştahı arttırır ve vücuda yağ depolamak için metabolizmayı değiştirir. Obezite riski oluşturur.
Aşırı yorgunluk: Diğer hormonların günlük döngüsüne müdahale eder, uyku düzenini bozar ve yorgunluğa neden olur.
Zayıflamış beyin fonksiyonu: Hafıza kaybı ve öğrenme bozukluğuna, zihinsel bulanıklığa katkı sağlar.
Enfeksiyonlar: Bağışıklık sistemini engeller, kişiyi enfeksiyonlara karşı güçsüzleştirir.
Cushing sendromu: Çok yüksek kortizol seviyeleri ciddi bir hastalık olan bu sendroma nadiren neden olabilir.
Ayrıca; hücreler ve bağışıklık sistemi hızlı çalışır ve hasarlara karşı duyarlılaşır. Kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde iktidarsızlık görülebilir.
Kortizol yüksekliği belirtileri nelerdir?
Depresyon, sinirlilik
Mide bulantısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları
Kilo alma
Uykuya dalmakta güçlük
Yorgun uyanma
Baş ağrısı
Sürekli yorgun hissetme
Tansiyon yüksekliği
Sırt ağrısı
Ciltte incelme
Libido düşüklüğü, cinsel isteksizlik
Uykusuzluk
Konsentrasyonda zorlanma
Kemik mineral yoğunluğunda azalma
Ciltte kolay morarma
Ciltte kırmızımsı mor çizgiler
Ağız kuruluğu
Kadınlarda adet düzensizlikleri
Bel çevresinde yağlanma, kolay göbek yapma
Kadınlarda yüzde, göğüslerde ve uyluklarda aşırı kıllanma
Kaygı, paranoya, panik atak, sosyal fobi ve öfke patlamaları gibi sinirsel bozukluklar
Kemiklerde, kaslarda ve eklem yerlerinde ağrı
Sık sık soğuk algınlığına yakalanma
Cinsel istekte azalma
Sivilce, cilt iltihabı gibi cilt sorunları
Uyku sorunları (Aşırı uyuma veya uyku ihtiyacı duymama gibi)
Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir?
Genellikle altta yatan neden araştırılır ve duruma göre kortizol salınımını düşüren (Nizoral ve Metopirone gibi) ilaç tedavisi uygulanır. Yüksekliğin nedeni adrenal bezlerde gelişen bir tümörse radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler uygulanır. Tümör ileri safhadaysa adrenal bezler alınabilir.