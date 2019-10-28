Kortizol hormonunun doğal oranlarda salgılanması çok faydalıdır fakat fazla salgılanması da bir o kadar zararlıdır. Kortizol seviyesi yükselen kişiler Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir? Kortizol yüksekliği belirtileri nelerdir? sorularının yanıtını araştırmakta. Peki, Kortizol yüksekliği belirtileri nelerdir?İşte detaylar...

Kortizol yüksekliği neden olur?

Aşırı stres, yüksek dozda kortizon içeren ilaçlarla doğum kontrol hapları kortizol yüksekliğinin başlıca nedenidir. Ayrıca adrenal bezleriyle ilgili hastalıklar, tümörler, tiroid hormonunun fazla salgılanması yüksek kortizole yol açabilir.

Kortizol yüksekliği ne tür sağlık sorunları yaratır?

Kronik komplikasyonlar: Yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi rahatsızlıklara yol açar. Yapısal destek için hayati öneme sahip ve tüm vücutta olduğu gibi kaslarda, tendonlarda ve eklemlerde bulunan kolajen oluşumu baskılanarak osteoporoz gelişebilir. Kas ve kemikler zayıflamaya başlayabilir.

Kilo alımı: İştahı arttırır ve vücuda yağ depolamak için metabolizmayı değiştirir. Obezite riski oluşturur.

Aşırı yorgunluk: Diğer hormonların günlük döngüsüne müdahale eder, uyku düzenini bozar ve yorgunluğa neden olur.

Zayıflamış beyin fonksiyonu: Hafıza kaybı ve öğrenme bozukluğuna, zihinsel bulanıklığa katkı sağlar.

Enfeksiyonlar: Bağışıklık sistemini engeller, kişiyi enfeksiyonlara karşı güçsüzleştirir.

Cushing sendromu: Çok yüksek kortizol seviyeleri ciddi bir hastalık olan bu sendroma nadiren neden olabilir.

Ayrıca; hücreler ve bağışıklık sistemi hızlı çalışır ve hasarlara karşı duyarlılaşır. Kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde iktidarsızlık görülebilir.

Kortizol yüksekliği belirtileri nelerdir?

Depresyon, sinirlilik

Mide bulantısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları

Kilo alma

Uykuya dalmakta güçlük

Yorgun uyanma

Baş ağrısı

Sürekli yorgun hissetme

Tansiyon yüksekliği

Sırt ağrısı

Ciltte incelme

Libido düşüklüğü, cinsel isteksizlik

Uykusuzluk

Konsentrasyonda zorlanma

Kemik mineral yoğunluğunda azalma

Ciltte kolay morarma

Ciltte kırmızımsı mor çizgiler

Ağız kuruluğu

Kadınlarda adet düzensizlikleri

Bel çevresinde yağlanma, kolay göbek yapma

Kadınlarda yüzde, göğüslerde ve uyluklarda aşırı kıllanma

Kaygı, paranoya, panik atak, sosyal fobi ve öfke patlamaları gibi sinirsel bozukluklar

Kemiklerde, kaslarda ve eklem yerlerinde ağrı

Sık sık soğuk algınlığına yakalanma

Cinsel istekte azalma

Sivilce, cilt iltihabı gibi cilt sorunları

Uyku sorunları (Aşırı uyuma veya uyku ihtiyacı duymama gibi)

Kortizol yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Genellikle altta yatan neden araştırılır ve duruma göre kortizol salınımını düşüren (Nizoral ve Metopirone gibi) ilaç tedavisi uygulanır. Yüksekliğin nedeni adrenal bezlerde gelişen bir tümörse radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler uygulanır. Tümör ileri safhadaysa adrenal bezler alınabilir.