Korsanlar tarafından laçırılan Türk denizciler İstanbul'a geldi!

Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye geldi.

Kanlı korsan baskınından kurtulan Türk denizciler İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren yaptığı açıklamada: “Ben bu güne kadar sürekli takip eden, arayan, sevgili Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Uydu telefonundan sürekli bizi aradılar.

Şirketimizin kaptanlarına çok teşekkür ediyoruz. Aileme kavuşacağım inşallah. Türkiye'ye ayak bastım, Türk bayrağını gördüm. Mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar.

İlk tehlike anlarını anlatan Yaren, “İlk alarm geldiği zaman apar topar geminin emniyetli bölgesine doğru inmeye başladık. Emniyet kapılarımızı kapattık. Orada yardım beklemeye başladık. Sayılarını veremiyorum çünkü hatırlamıyorum. Onlar arkadaşlarımızı götürdükten sonra biz ortaya çıktık. Biz de Emniyetli bir yere, en kısa sürede gemiyi götürmeye çalıştık. Allaha şükür de getirdik. Gemide ufak tefek hasarlar oluştu ama şu an teknik ekibimiz tarafından düzeltiliyor.” dedi.

“Cumhurbaşkanı sürekli bizi aradı”

“Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun sürekli takip etti. Halimizi hatırımızı sordu. Arkadaşlarımızı geri getirmeye çalışacağını söyledi. Uydu telefonundan arayıp durumumu sordu. Gemiyi sordu. Nasıl olduğumuzu sordu. Kendisi çok ilgilendi bizimle. Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine.”

Uzak yol baş mühendisi korku dolu anları anlattı

“42 yıldır bu işi yapıyorum. Bütün kadrom gidince mecburen iş başa düştü. Birkaç gün uyumadan gemiyi kurtarmaya çalıştık.

İlk saldırı başladığı uyarısı geldi tam yol verdik. 15 dakika sonra yakaladılar. Merdivenle güverteye çıkmaya başladılar. Hemen dümen dairesine kendimizi kilitledik. Yaklaşık 12 milimlik sacımızı var. Ama korku filmi gibiydi. Sürekli kapılara ateş ettiler, saatlerce balyozla vurdular. 6-7 saat uğraştılar. Ufak delik açınca bilinçsizce içeri ateş ettiler. Allah rahmet eylesin Azeri arkadaşımız o esnada vefat etti. Deliği büyüttüler. İçeri girmeye başladılar. Üstümü halatlarla kapadım göremediler beni. Diğer arkadaşları alıp gittikten sonra ben çıktım normal operasyonu yaptım. Bizi aradılar ama bulamadılar. İki kişi bıraktılar, zaten onlar da yaralıydı. Umarım rehin alınan arkadaşlarımız da en kısa sürede kurtulup ailelerine kavuşurlar.”

Bahadır Yeşilalan: Destek olan herkese teşekkür ederim

"Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımıza; ayrıca Gabon'daki büyük elçimize ayrıca çok teşekkür ederim. Her dakika yanımızda oldu. 15 arkadaşımız esir çok detaya girip ailelerini üzmek istemiyorum; zaten 4. kaptanımız ve baş mühendisimiz her şeyi anlattı. Bize destek olan herkese teşekkür ederim."

23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.