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Gündem Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı
Gündem

Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i, Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda sağ salim kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:22:00 - 2021-02-12 18:18:34
Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya açıklarında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı.

15 Türk denizci, korsanların elinden kurtarıldı. Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirildiği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel şehit olmuştu.

En kısa sürede Türkiye'ye dönecekler

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."

Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Çavuşoğlu: Sağlık durumları iyi

Konuya ilişkin açıklamarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz. Sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.

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