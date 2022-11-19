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Teknoloji Korsan yayına büyük darbe! Sıra Türkiye'de mi?
Teknoloji

Korsan yayına büyük darbe! Sıra Türkiye'de mi?

İspanyol polisi, 2020'de başlattığı ve EUROPOL ile birlikte çalıştığı kapsamlı bir soruşturmada yüzbinlerce abonesi ve onlarca bayisi olan dev korsan yayın ağını başarıyla çökertti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 21:21:00 - 2022-11-19 21:24:02
Korsan yayına büyük darbe! Sıra Türkiye'de mi?

İspanyol polisi, 2020'de başlattığı ve EUROPOL ile birlikte çalıştığı kapsamlı bir soruşturmada yüzbinlerce abonesi ve onlarca bayisi olan dev IPTV ağını başarıyla çökertti. Kolluk kuvvetlerinin eylemi, İspanyol polisi ve EUROPOL'ün dahil olduğu ortak bir operasyonda gerçekleşti ve Malaga'da dört operatörün tutuklanmasıyla sonuçlandı.

İspanyol polisi, 2.600 TV kanalından, 23.000 film ve diziden yaklaşık 500.000 kullanıcıya yasa dışı bir şekilde içerik dağıtan korsan yayın sitelerinden oluşan dev bir ağı çökertti. İspanyol polisi ve EUROPOL'un dahil olduğu ortak bir operasyonda Malaga’da dört sorumlunun tutuklanması gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturmada İspanya, Malta, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ta 95 bayi tespit edildiği aktarılıyor.

Korsan IPTV ağının farklı platformlardan kanallara sınırsız erişim sunan abonelik tabanlı akış hizmetlerinin reklamını yapmak ve tanıtmak için çok sayıda web sitesini kullandığı belirtiliyor. Hizmetten elde edilen kârın yılda yaklaşık 3 milyon avro olduğu aktarıldı.

Operasyon sonucunda Fransa, İspanya ve Hollanda'ya yayılmış 32 sunucuya bağlı on yönetim paneli bulundu. Yetkililer, korsan IPTV şebekesinin başka çekirdek üyelerinin İspanya'da veya diğer ülkelerde faaliyet gösterip göstermediğini belirlemek için soruşturmalara devam ediyor.

Ülkemizde de yüzbinlerce kullanıcısı olduğu tahmin edilen IPTV'ye ise “Türkiye'den bir operasyon yapılacak mı?” sorusunu akla getirdi.

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