Korsan Trump'tan Venezuela'da Devlet Terörü: "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz"

Sömürgeci Zihniyet Yine Sahnede

Demokrasi ve özgürlük maskesi altında gittiği her yere kan, gözyaşı ve sömürü götüren ABD, hukuk tanımazlığına bir yenisini daha ekledi. Caracas’ta gece yarısı mazlum halkın üzerine bomba yağdıran işgalci güçler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini adeta birer suçlu gibi derdest ederek okyanus ötesine kaçırdı. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu hamle, "dünyanın jandarmalığına" soyunan kovboy Trump’ın kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Utanmaz Trump'tan Küstah Paylaşım: "Biz Yöneteceğiz"

Operasyonun ardından kameralar karşısına geçerek kibrini kusan Donald Trump, sömürgeci emellerini gizleme gereği bile duymadı. "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" diyerek bağımsız bir devletin iradesine ipotek koymaya kalkan Trump, Maduro’nun elleri ve gözleri bağlı fotoğraflarını paylaşarak adeta bir "modern çağ eşkıyalığı" sergiledi. Mazlumların ahını alan sömürgeci kafanın, "en başarılı operasyon" diyerek övünmesi, Batı’nın kokuşmuş adalet anlayışının en somut göstergesi oldu.

Uydurma Suçlamalarla Kılıf Hazırladılar

Katil ABD’nin Adalet Bakanı Pam Bondi aracılığıyla servis edilen "uyuşturucu ticareti" ve "terörizm" iddiaları ise kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Kendi ülkesindeki suç oranlarını ve uyuşturucu bataklığını görmezden gelen Washington yönetiminin, hedef aldığı liderleri "suçlu" ilan ederek itibarsızlaştırma yöntemi, kirli bir algı operasyonu olarak nitelendirildi.

Müslüman coğrafyaları paramparça eden, sivil halkı katleden ve kukla yönetimlerle dünyayı sömüren ABD’nin bu korsan eylemi, insanlık onuruna indirilmiş bir darbedir. Hak ve adaletten nasibini almamış bu zorba zihniyetin sonu, elbet kendi kibrinde boğulmak olacaktır.