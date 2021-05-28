Korsan seçim patladı! Talimat bakın nereden

Suriye'de çarşamba günü yapılan sözde seçime terör örgütü PKK, işgal ettiği bölgelerde oy kullanılmasına izin vermedi. Türkiye gazetesi, terör örgütünün aldığı kararının arka plan bilgilerine ulaştı. Buna göre PKK’ya “Seçime katılmayın” talimatı Batılı ülkeler tarafından verildi. Şam’ın seçimine sandık yasağı koyan PKK, önümüzdeki dönem işgalci olduğu bölgelerde korsan seçim yapmaya hazırlanıyor.

Talimat batılı müttefiklerden

Suriye Geçici Hükûmeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, ABD ve Batılı ülkelerin Suriye’de PKK ısrarının sürdüğünü söyledi. Batılı ülkelerin Suriye konusunda PKK öncelikli plan ve icraatlarını sürdürdüğünü belirten Mustafa “Rejimin illegal seçimi öncesi ABD Dışişleri heyeti, koalisyon yetkilileri ve ABD’li kuvvet komutanları örgütü ziyaret etti. Ardından PKK’nın Esad ile olan bütün sınırları kapatma kararı alındı. Sonra da ‘Esad’ın seçimlerine izin vermiyoruz’ açıklaması yapıldı. Örgütün kararında bu ziyaretlerin mutlak manada etkisi var” dedi.

PKK-Şam pazarlığı sonuçsuz kaldı

Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı ve araştırmacı Hasan en-Nefi, PKK’nın Şam ile 24 Mayıs’a gününe dek bir dizi pazarlık yürüttüğünü anlattı. Hasan en-Nefi, PKK’nın paravan kuruluşu “Suriye Demokratik Konseyi” ve Esad yönetimi arasında yapılan pazarlığa dair şunları söyledi: Söz konusu görüşmelerde PKK kanadı Haseke, Rakka, Deyrizor ve Münbiç bölgesinde kendi müfredatını tanımasını ve eğitim konusunda inisiyatifin tamamen kendilerine devredilmesini istedi. Terör örgütünün bir diğer talebi de Şam’ın bölgeye ait tüm tapu kayıtlarını kendilerine teslim etmesi oldu. Bu istekleri kabul edilmeyince müttefiklerinin de yönlendirmesiyle BMGK 2.254 No.lu Karar’ını gerekçe gösterip seçimi boykot etti.

Bağımsız seçim hazırlığı

Hazırlanan kirli palana ilişkin Türkiye gazetesinin konuştuğu bir diğer isim olan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah ise PKK’nın 2017 yılında yaptığı sözde bağımsızlık seçiminin başarısız olduğunu ifade etti. Abdullah, Batılı müttefikleri ile birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın bu yönde örgüte strateji belirlediğini ve gelecek aylarda bölgede bölücü mahiyette seçim hazırlığı yapıldığını kaydetti.

BAE'den 300 milyon dolar

Esad’a seçim izni vermeyen PKK’nın bir tür bağımsızlık mesajı vermeye çalıştığını vurgulayan Hacı Abdullah “Örgüt bölgede aşiretlerle yoğun görüşme yürütüyor. Aşiret liderleri ile birlikte bölgede etkin gördükleri isimleri para ve imkânlarla satın almaya, kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar. ABD öncülüğündeki koalisyon temsilcileri bu faaliyetlere doğrudan destek veriyorlar. Deyrizor, Rakka ve Haseke’de bazı aşiret liderleri ile kendileri görüşüyor. Ancak PKK’nın bu yönde yürüttüğü faaliyetlere mali destek BAE’den sağlanıyor. BAE bu amaçla geçtiğimiz günlerde PKK’ya 300 milyon dolar nakdî destekte bulundu” dedi.

Ölülere oy kullandıracaklar

PKK’nın sahte isim listeleri hazırladığına dikkat çeken Hacı Abdullah “Tıpkı rejimin yaptığı gibi hem bölgeden zorla sürdükleri insanları, hem de ölü insanları seçmen olarak gösterecekler. PKK işgalini meşrulaştırma adına hazırlanan plan çok daha fazla kan dökülmesini sağlayacak. Demografi değişimi yeni boyut kazanacak, açlık ve sefalet daha da artacak” diye konuştu.

Önceden hazırlanmış oy pusulaları

Suriye’de önceki gün sadece rejimin kontrolü altındaki bölgelerde yapılan seçimlerde çekilen bazı videolar, sözde seçimin göstermelik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sandık memurları, oy pusulalarını seçmenlere vermeden önce Esad lehine dolduruyor. Vatandaşlar da önceden hazırlanmış pusulaları sandığa atıyor.