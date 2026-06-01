Mirco Vassallo'dan Türkiye itirafı: Kararımızı değiştirmek zorunda kaldık 3 yıl sonra geri dönüyor: Eniştelerin gözdesi yeniden Türkiye'de üretilecek! Çöp konteynerleri taştı, sabırlar taştı! CHP'li belediye hizmette sınıfta kaldı 'Dünyanın en iyi üniversiteleri' belli oldu! Listede Türkiye'den 47 üniversite var Manzarasıyla büyülüyor! Doğa ve inanç turizminin yeni rotası oldu Savaştan bu yana ilk: Çöküşün rakamları paylaşıldı! Dost Kazakistan'dan tartışmalı hamle:Türkiye'ye karşı maalesef düşmanları sevindirdiler Kaliteli bal mesaisi başladı Bozok Yaylası'nı mesken tuttular
3 yıl sonra geri dönüyor: Eniştelerin gözdesi yeniden Türkiye'de üretilecek!
3 yıl sonra geri dönüyor: Eniştelerin gözdesi yeniden Türkiye'de üretilecek!

TOFAŞ'ın en gözde ticari modeli olan Doblo, 3 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de üretilecek.

2022'de üretimi İspanya'ya kaydırılan Fiat Doblo'nun ve kardeş modellerinin üretimi, 2026 sonunda yeniden Bursa'daki Tofaş fabrikasında başlayacak. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Doblo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bursa'daki üretim hatlarına geri döneceğini açıkladı.

256 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK Tofaş ve Stellantis arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, K9 kodlu hafif ticari araçların üretimi için 256 milyon euroya varan bir yatırım gerçekleştirilecek. Yeni üretim döneminde; Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları adına banttan inecek modellerle yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretim yolculuğuna başlayan Fiat Doblo, Türkiye pazarında çeyrek asırlık süreçte 600 binden fazla satış rakamına ulaştı. Yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda efsane araç, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tekrar yerli üretim hatlarına iniş yapacak. Yolculuğuna küçük bir proje olarak adım atan Doblo, yıllar içerisinde geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonları ve yenilenen nesilleriyle hafif ticari araç pazarının öncüsü oldu.

İTHAL DOBLO'LAR SATILIYORDU Üretimi 2023 yılında Tofaş'ta sona eren araç, beşinci ve altıncı nesliyle bir süredir Stellantis çatısı altında ithal olarak Türkiye pazarında satılıyordu.

Tofaş'ın güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen 210 kilometre menzilli elektrikli Doblo Cargo modeli, 2019 yılında yollara çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Cargo, Combi ve Panorama gibi farklı gövde tipleri sunan araç, geniş kullanım alanlarıyla özellikle KOBİ'lerin ve ticari araç kullanıcılarının en büyük yardımcısı haline geldi.

+90 (553) 313 94 23