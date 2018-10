Korsan kiliseler mantar gibi yayılıyor

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - İbadethane açmak için gereken karmaşık yasal prosedürü ve denetimi devre dışı bırakmak isteyen sinsi misyonerler, vali veya kaymakam izni olmaksızın açtıkları korsan kiliselerin sayısını artırıyor. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, İstanbul’da Yaşam Aile Kilisesi Derneği adı altında başlatılan, Can Kurtaran Kilisesi Derneği ile devam eden korsan kiliselerde Haçlı misyonerler, sokak aralarında çeşitli sosyal aktivitelerle ilgi toplamaya çalışıyor. Sözde derneklerde her pazar ayin düzenleniyor. Normal bir kiliseden farksız şekilde işletilen korsan kiliseler, denetimlerden uzak bir şekilde hem idari hem de mali yönden oldukça basit faaliyet alanı buluyor.

Dernek vasfı göstermelik

Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki Selamiali Mahallesi’nde açılan Can Kurtaran Kilisesi Derneği, korsan kilise zincirinin son halkasını oluşturuyor. Haçlıların dernek kapsamında hayata geçirdikleri korsan kilisenin girişindeki levhada, Türkiye bayrağındaki ay yıldıza da istismar aracı olarak yer verildiği belirlendi. Sinsi oluşumun internet sitesinde ise dernek ibaresine yer verilmeyerek direkt olarak “Can Kurtaran Kilisesi” tabiri kullanılıyor. Aynı sinsiliğe Yaşam Aile Kilisesi Derneği’nin internet sitesinde de başvuruluyor.

Yine aynı papaz

Seyyar kilisenin işletmeciliğini Hakan Taştan isimli protestan papazı yapıyor. Diğer korsan kiliselerin de perde arkasındaki papaz olan Hakan Taştan’ın Can Kurtaran Kilisesi’nde tuhaf konuşmalar gerçekleştirdiği belirtiliyor. Papaz Taştan’ın Üsküdar’daki korsan kilisede yaptığı konuşmalarda Hristiyan olmayanları “karanlıkta” kalmakla itham ettiği, evliliklere dahi dil uzatarak görücü usulü evliliği eleştirdiği kaydediliyor. Taştan’ın “Şu ülkede 81 milyon olduk. 81 milyon içinde 10 bin kişiden 1 kişiye tekabül ediyoruz ortalama, yerli halk olarak. 10 bin kişiyi şu meydana doldurun, karşısına 1 tane siz geçin. İşte bu kadar şanslısınız. 10 bin kişi karanlıkta 1 kişi ışıkta” dediği tespit edildi. Görücü usulü evliliğe laf atan Taştan’ın, “Yakın geçmişe kadar çoğu evlilikler görücü usulüyle oluyordu. Ne oldu sonra? Millet birbirini tanımadan evleniyor, iki sohbet etmeden nikah masasında ya da imam nikahı önündeler, 2-3 ay sonra sorunlar sıkıntılar, anne baba baskısından, toplum mahalle korkusundan evlilik devam ediyor görünüyor ama hikaye. Tanıma yok, paydaşlık yok, sevgi hiç yok. Neden? ‘Anne, baba öyle istedi’. ‘Alın yazımız buymuş’ Eğer bu insanlar daha önceden serbest bırakılıp birbirlerini tanımak, anlamak fırsatları olsaydı belki evlenmeyeceklerdi” ifadelerini kullandığı saptandı.

Sokak arasında korsan kilise

Akit ortaya çıkardı

Yüzyıllar boyunca Müslüman Anadolu’ya bölücü ve yıkıcı akınlar düzenleyerek kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin katliamlar yapan istilacı Haçlılar’ın coğrafyamızdaki inancı zayıf mü’minleri dejenere etmek için yeni taktik geliştirerek kilise derneği formülünü devreye aldığını Akit ortaya çıkarmıştı. “Yaşam Aile Kilisesi Derneği” adı altında Kadıköy ve Üsküdar’da açıldığı belirlenen korsan kiliselerin ayin ve misyonerlik söyleşilerinin haricinde ücretsiz İngilizce kursları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenledikleri gündeme getirilmişti.

FARUK ARSLAN