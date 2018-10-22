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Korsan kiliseler mantar gibi yayılıyor

Akit tarafından deşifre edilen istilacı misyonerler, hiçbir hukuki engelle karşılaşmaksızın mantar gibi çoğalıyor. Sokak aralarında yuvalanan misyonerler İstanbul’un kadim ilçesi Üsküdar’ı sarmaşık gibi sarıyor. Bunun son örneği Can Kurtaran Kilisesi Derneği oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
Korsan kiliseler mantar gibi yayılıyor

FARUK ARSLAN / İSTANBUL  -  İbadethane açmak için gereken karmaşık yasal prosedürü ve denetimi devre dışı bırakmak isteyen sinsi misyonerler, vali veya kaymakam izni olmaksızın açtıkları korsan kiliselerin sayısını artırıyor. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, İstanbul’da Yaşam Aile Kilisesi Derneği adı altında başlatılan, Can Kurtaran Kilisesi Derneği ile devam eden korsan kiliselerde Haçlı misyonerler, sokak aralarında çeşitli sosyal aktivitelerle ilgi toplamaya çalışıyor. Sözde derneklerde her pazar ayin düzenleniyor. Normal bir kiliseden farksız şekilde işletilen korsan kiliseler, denetimlerden uzak bir şekilde hem idari hem de mali yönden oldukça basit faaliyet alanı buluyor.

Dernek vasfı göstermelik

Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki Selamiali Mahallesi’nde açılan Can Kurtaran Kilisesi Derneği, korsan kilise zincirinin son halkasını oluşturuyor. Haçlıların dernek kapsamında hayata geçirdikleri korsan kilisenin girişindeki levhada, Türkiye bayrağındaki ay yıldıza da istismar aracı olarak yer verildiği belirlendi. Sinsi oluşumun internet sitesinde ise dernek ibaresine yer verilmeyerek direkt olarak “Can Kurtaran Kilisesi” tabiri kullanılıyor. Aynı sinsiliğe Yaşam Aile Kilisesi Derneği’nin internet sitesinde de başvuruluyor.

Yine aynı papaz

Seyyar kilisenin işletmeciliğini Hakan Taştan isimli protestan papazı yapıyor. Diğer korsan kiliselerin de perde arkasındaki papaz olan Hakan Taştan’ın Can Kurtaran Kilisesi’nde tuhaf konuşmalar gerçekleştirdiği belirtiliyor. Papaz Taştan’ın Üsküdar’daki korsan kilisede yaptığı konuşmalarda Hristiyan olmayanları “karanlıkta” kalmakla itham ettiği, evliliklere dahi dil uzatarak görücü usulü evliliği eleştirdiği kaydediliyor. Taştan’ın “Şu ülkede 81 milyon olduk. 81 milyon içinde 10 bin kişiden 1 kişiye tekabül ediyoruz ortalama, yerli halk olarak. 10 bin kişiyi şu meydana doldurun, karşısına 1 tane siz geçin. İşte bu kadar şanslısınız. 10 bin kişi karanlıkta 1 kişi ışıkta” dediği tespit edildi. Görücü usulü evliliğe laf atan Taştan’ın, “Yakın geçmişe kadar çoğu evlilikler görücü usulüyle oluyordu. Ne oldu sonra? Millet birbirini tanımadan evleniyor, iki sohbet etmeden nikah masasında ya da imam nikahı önündeler, 2-3 ay sonra sorunlar sıkıntılar, anne baba baskısından, toplum mahalle korkusundan evlilik devam ediyor görünüyor ama hikaye. Tanıma yok, paydaşlık yok, sevgi hiç yok. Neden? ‘Anne, baba öyle istedi’. ‘Alın yazımız buymuş’ Eğer bu insanlar daha önceden serbest bırakılıp birbirlerini tanımak, anlamak fırsatları olsaydı belki evlenmeyeceklerdi” ifadelerini kullandığı saptandı.

Sokak arasında korsan kilise

Akit ortaya çıkardı

Yüzyıllar boyunca Müslüman Anadolu’ya bölücü ve yıkıcı akınlar düzenleyerek kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin katliamlar yapan istilacı Haçlılar’ın coğrafyamızdaki inancı zayıf mü’minleri dejenere etmek için yeni taktik geliştirerek kilise derneği formülünü devreye aldığını Akit ortaya çıkarmıştı. “Yaşam Aile Kilisesi Derneği” adı altında Kadıköy ve Üsküdar’da açıldığı belirlenen korsan kiliselerin ayin ve misyonerlik söyleşilerinin haricinde ücretsiz İngilizce kursları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenledikleri gündeme getirilmişti.

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
  1. İstanbul
  2. İbadethane
  3. korsan kiliseler
  4. Akit
  5. Yaşam Aile Kilisesi Derneği
  6. Can Kurtaran Kilisesi Derneği
  7. Haçlı misyonerler
  8. Seyyar kilise
  9. Hakan Taştan
  10. protestan papaz
  11. görücü usulü evlilik
  12. Haçlılar
  13. İngilizce kursları
  14. Can Kurtaran Kilisesi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    eskiden olsa bu papazlar buna cesaret edemezdi bir araba dayak yer oraları terk ederdi. şimdi kimin eli kimin cebinde
  • atalayatalay29 dk önce
    ADAMLAR İSLAMAFOBİ YAPIYOR SENDE KAPAT KARDEŞİMVAROLAN KİLİSE SANA YETER DİYECEKSİN DİYEMİYORSAN OY ZAMANI HESABINI YAPACAKSIN , MÜSLÜMAN MAHALLESİNE SALYONGOZCU GEREKMEZ
  • osmanosman1 sa önce
    koskoca tabela var.neyi ortaya çıkardınız?
  • MELİK SERÇEÖNÜMELİK SERÇEÖNÜ1 sa önce
    KİM SORUMLUSU...? SİYASİ İKTİDARA SORSAN CAMİLER DE AÇIK DER....AVRUPA DA DA CAMİLER AÇILIYOR DER...ÖYLE DEĞİL Mİ?VATANDAŞI ÖZGÜR BRAKIN DER... MESELA DOMUZ ETİ SERBESTE ZİNA SERBEST VATANDAŞ YİYOR MU HAYIR... DER.. YAPIYOR MU HAYIR DE... GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDEN BUNLAR ARIK GERİDE KALDI... SEVGİLİ AK İTHERTARAF HRİSTİYAN DOLU. MÜSEVİ DOLU. İSPİYONCU DOLU .. TERÖRİST YAKALASAN NE OLACAK SALIVERİL MİYOR MU?MESELA EN BÜYÜK TERÖRİST ADADA YAŞAMIYOR MU ...?BALLA BESLENMİYOR MU? GEÇİM DİYE BİR SIKINTISI VAR MI?AK İT GAZETESİ OLARAK BAZEN BAM TELİNE BASIYORSUNUZ AMA ÇOĞU ZAMAN DA PANSUMAN YAPTIĞINIZ İDARECİLERİN YANLIŞINI GÖRMEZDEN GELDİĞİNİZ İÇİN İKAZDA ETKİLİ TESİRLİ OLAMIYORSUNUZ. ALAMETİNİZ HOŞ DEĞİL YANİ...
  • ercanercan1 sa önce
    VER MEHTERI.....
  • ihsanihsan2 sa önce
    burları mit konrtol etmiyormu emniyet dernekler masası ne iş yapar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Devlet, Hepsini Kapatsın. İzin Vermesin.
  • engineerengineer2 sa önce
    ab uyum yasaları gereğidir, tıpkı zinanın suç olmaması, domuzun kasaplık hayvan olması gibi, tıpkı vekilerin laiklik üzerine yemin etmeleri gibi, helaket ve felaket devrinde yaşıyoruz, bizim köyde bir söz var "bela ümmetandır" diye, beldelerimiz İslam beldei olmaktan çıkmış, halk İslami görüntünün tamamen dışında, bir tek ezan ve minare kaldı sembol, camilerde cemaat yok,
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Devlet, Hepsini Kapatsın. İzin Vermesin.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Biz başka ülkede islamı yayarken iyi, başkası kendi dinini yaymaya çalıştığında kötü. Bunları engellersen bir daha hiçbir ülkede islamı yaydırmazlar.
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