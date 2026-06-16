Korsan Başkan havlu attı

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararının ardından fırtınanın koptuğu CHP’de örgütleri karşı karşıya getiren kürsü savaşlarının mağlubu korsan Genel Başkan Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı Grup Başkanvekilliği görevinden almasıyla; 110 milletvekilinden 50’sinin desteğini çekmesiyle gardı düşen Özgür Özel, dün apar topar haftalık grup toplantısını iptal etti.

CHP’DE GRUP SAVAŞINA ARA

Özel’e yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iptal için örgütün yorgunluğunu gerekçe gösterdi. Basın açıklaması yapan Emir, “Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e Genel Merkez’den grup toplantısı başvurusu olmamış. Özel de örgütlerimizin yoğun desteğinden sonra yorgunluğu görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır” dedi. Kılıçdaroğlu cephesinden de geri adım geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “CHP’nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır” diye yazdı. Geçen hafta Kılıçdaroğlu’nun gruba hitap edeceğini öğrenir öğrenmez eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anma programını erteleyen, Meclis’e giderek kürsüyü işgal eden, dün ise bambaşka bir tavır sergileyen Özgür Özel için “Havluyu attı” yorumları yapıldı.

YALNIZLAŞMA RİSKİ DOĞDU

Akit’e konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, şunları söyledi: “Grup toplantısının iptal edilmesi yalnızca örgütlerin yorgunluğuna yönelik bir hassasiyet değil, aynı zamanda son dönemde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmaların Özel ile ekibinde oluşturduğu psikolojik baskının bir yansıması olarak okunabilir. Parti tabanında destek sürse de mücadelenin belirli bir noktadan sonra yalnızlaşma riskini beraberinde getirdiği görülmektedir. Hukuki süreçlerin siyasal söylemlerle aşılmasının mümkün olmadığı gerçeği karşısında sürekli bir direniş ve gerilim siyasetinin sürdürülebilirliği de sorgulanmaya başlanmıştır. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi ağırlığını koruması ve parti içerisindeki etkisini devam ettirmesi hâlinde teşkilatların zamanla yeniden onun etrafında kümelenme ihtimali artacaktır. Siyasette meşruiyet kadar kurumsal hafıza ve örgütsel sadakat de belirleyici unsurlardır. Öte yandan CHP içerisindeki gerilimlerin devam etmesi durumunda Türk siyasetinde yeni arayışların gündeme gelmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Grup toplantısının yapılmaması yalnızca takvimsel tercih değil; CHP’de liderlik, örgüt desteği ve siyasi yön arayışına ilişkin daha derin tartışmaların işareti olarak değerlendirilebilir.”

ARTIK ESKİSİ GİBİ DİKLENEMEZ

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “Görünen o ki Özel şu anda Namık Kemal’in dediği gibi izzet-ü ikbali koruma derdinde. Yorgun yıpranmış vaziyette. Kılıçdaroğlu’nun ardından Numan Kurtulmuş’la da karşı karşıya gelme korkusu hakim. Kurtulmuş’un hukuka uyacağını biliyor. Özel çok hata yaptı. Kılıçdaroğlu’nu yok saydı. Geçen hafta Kılıçdaroğlu’na kürsüyü vermemesi hukuksuzluktu. Neyse ki Kılıçdaroğlu, ileri gitmedi. CHP’nin imajının dibe vurmaması için uğraştı. Özel’de ise böyle bir kaygı yoktu. Bu, iki anneli çocuğun hikâyesini hatırlatan bir durumdu. Burada Özel, o üvey anneyi andırıyor. CHP’yi sıkıntıya sokacak her hamleyi yapıyor. Ancak birileri Özel’e bir şeyleri anlattı ki kendine çeki düzen verme gereği duydu. U dönüşü yapması bunun sonucu olmalı. Anlaşılan o ki gidecek ama bahane arıyor. CHP’de kredisinin tükenmesiyle diklenemez ya da efelenemez oldu. Özel dün yenildi. Umarız, artık aklını başına devşirir.”