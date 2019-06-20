Körpeşler Anaokulu Düzce’yi temsil etti Düzce’nin Körpeşler Anaokulu 81 ilden birer anaokulun katıldığı Sıfır Atık Güçlü Türkiye adlı projesinde Düzce’yi temsil etti.

Düzce’nin Körpeşler Anaokulu 81 ilden birer anaokulun katıldığı Sıfır Atık Güçlü Türkiye adlı projesinde Düzce’yi temsil etti.

Körpeşler Anaokulu, İzmit Yeni Turan Anakolu tarafından başlatılan “Sıfır Atıkta Güçlü Türkiye” adlı projeye başvuruda bulundu. Başvuruşu kabul olan Körpeşler Anaokulu ilin güzelliklerinden olan Efteni Gölü minyatürünü artık materyallerle yaparak tamamladı. Tamamlanan proje Kocaeli’nde 81 ilden bir anaokulun katıldığı etkinlikte sergilendi. Düzce’nin Efteni Gölü projesi sergide büyük ilgi gördü.

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