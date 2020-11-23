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Dünya Koronaya yakalanmıştı... Zelenskiy'nin test sonucu açıklandı
Dünya

Koronaya yakalanmıştı... Zelenskiy'nin test sonucu açıklandı

Bu ay koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yaptırdığı son Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:57:00 -
Koronaya yakalanmıştı... Zelenskiy'nin test sonucu açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Telegram kanalından yaptığı açıklamada, en son yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Açıklamada, "Nihayet koronavirüs testimin sonucu negatif çıktı. Bugünden itibaren artık işteyim. Bugün yoğun geçecek, fakat olağan düzende işe koyulmaktan çok mutluyum" ifadelerine yer verildi.

Ateşinin 36.6 derece olduğunu, kendisinin ise "test sonucunun negatif çıktığı için pozitif olduğunu" belirten Zelenskiy, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dostlarıma, Ukraynalılara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm rakiplerime söyleyeceğim şey ise, (eski bir fıkraya atıfla, ölmemi) daha çok beklerler."

9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Zelenskiy’in yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Maliye Bakanı Sergey Marçenko ve Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov’un testleri de pozitif çıkmıştı.

Zelenskiy ve Yermak 3 gün sonra hastaneye yatırılmıştı. Ukraynalı liderin yerleştirildiği oda, özel toplantı odası ve iletişim hattıyla donatılmıştı.

Zelenskiy’in tedavisinin Ukrayna bütçesine ‘milyonlarca grivnaya’ mal olduğu yönünde iddialar ortaya atılsa da Ukrayna lideri, herkes gibi tedavi gördüğünü açıklamış, hastane başhekimi de bu bilgiyi teyit etmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede şimdiye kadar 635 bin 600 Kovid-19 vakası tespit edildi, 11 bin kişi koronavirüse yenik düştü.

 

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