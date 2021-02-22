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Eğitim Koronavirüsün vurduğu yoksul ülkeler eğitimden kıstı
Eğitim

Koronavirüsün vurduğu yoksul ülkeler eğitimden kıstı

Dünya Bankası, düşük ve alt orta gelir grubu ülkelerin üçte ikisinin koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana kamu eğitim bütçelerini düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:33:00 -
Koronavirüsün vurduğu yoksul ülkeler eğitimden kıstı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile hazırladığı Eğitim Finansı İzleme Raporu'nun eğitim bütçelerinin özellikle yoksul ülkelerde Kovid-19 salgınının getirdi zorluklara orantılı bir şekilde ayarlanmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, ilave finansman ihtiyaçlarına rağmen, düşük ve alt orta gelir grubu ülkelerin üçte ikisinin Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana kamu eğitim bütçelerinde kesintiye gittiği kaydedildi.

Üst orta ve yüksek gelirli ülkelerin yalnızca üçte birinin eğitim bütçelerini azalttığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kesintilerin salgının ekonomik maliyeti devam ettikçe ve mali pozisyonlar kötüleştikçe gelecekte artma riski olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, düşük ve yüksel gelirli ülkeler arasındaki mevcut harcama eşitsizliklerinin önemli ölçüde genişlediği kaydedildi.

Kovid-19 salgını öncesinde 2018-2019 döneminde yüksek gelirli ülkelerin çocuk veya gençlerin eğitimi için kişi başına yılda 8 bin 501 dolar eş değeri harcadığı belirten açıklamada, bu tutarın düşük gelirli ülkelerde 48 dolar eş değeri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kişi başına düşen eğitim harcamasında zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiği ifade edildi.

Küresel eğitim harcamalarının son 10 yılda arttığına işaret edilen açıklamada, ancak salgının bu yükseliş eğilimini kesintiye uğratabileceğine dair işaret olduğu belirtildi.

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