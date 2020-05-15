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Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün B kan grubunda yer alan toplumlara yönelik bilinçli bir saldırı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 00:40:00 -
Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, koronavirüsün B kan grubunda yer alanları hedef almasına yönelik tasarlandığını söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Mehmet Ali Bulut, koronavirüsten en çok B kan grubunda yer alanların etkilendiğini öne sürdü.

Bulut, Türklerin kan grubunun B olduğunu söyleyerek, "Çin'in kan grubu A temellidir. Yeryüzündeki ölümler 300-400 bine yaklaştı. Koronavirüs B kan grubuna yönelik tasarlandı. Ölenlerin çoğu bu kan grubuna ait. Türklerin kanı da B-Grubudur.Hz. Adem'in kanı 0'dır. Araplar ve siyahiler 0'dır. Kan üzerinde yapılan çalışmalar biliniyor ki Türklerin kan grubu B'dir. Müslüman Türklerin kan grubu da böyledir. Beni İsrailliler de B gruptandır. İmanlı olan ve Siyonizmi reddeden Yahudileri de hedef alan bir saldırıdır bu. Net bir şekilde koronavirüs inanca yönelik bir saldırıdır.Büyük bir nüfus azaltma yoluna gidecekler. Cüceler, kendi memleketlerinin ve dünyanın kralı olacak. Cüceler, Yahudilerin kendileridir. Siyonistler bunlara göre masumdur. Bunlar bir devlet sahibi olmak istiyor. Ama bu üst akılın amacı insanlığı bitirmektir. Üst akıl, bir virüs gibi yayılıyor" dedi.

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