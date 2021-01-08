Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocukları hedef alıyor

Kayseri'de Fatma-Fatih Özhöbek çifti, koronoavirüse yakalandıktan sonra tedaviyle hastalığı yendi. Çiftin kızları Zeynep (9) de bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynep'de Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) geliştiği belirlendi.

Durumu ağır olan Zeynep, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı. Yaklaşık 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Zeynep'in, çocuk hastalıkları servisinde tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Adem Dursun, hastalığı yenen Zeynep'e yan flütle Onur Akın'ın 'Ne Zaman Seni Düşünsem' isimli şarkısını çalarak, moral verdi. Zeynep Özhöbek'in tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede misafir edileceği bildirildi.

"Ciddi semptomlarla bize başvuruyorlar"

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serkan Özsoylu, Zeynep'in kalbinin çok hızlı atması ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağladıklarını belirterek, "Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçte çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile çocuklar birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi. Yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabii ki burada kriterler var. Aileden en az bir kişinin Covid-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra MIS-C sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin Covid-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması; farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor" dedi.

"Pandemi sürecinde moral çok önemli"

Zeynep'e müzik çalarak moral veren Dr. Adem Dursun ise, "Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep MIS-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

MIS-C nedir?

Hastalık, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Hastalık koronavirüs hastalığı sırasında görülen sitokin fırtınası dediğimiz durumdan da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Artık herkesin bildiği gibi koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık 'Kawasaki Sendromu'na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

MIS-C belirtileri nelerdir?

MIS- C Hastalığında görülebilecek belirtiler çok farklıdır. Bu belirtiler, solunum sistemi (Göğüs ağrısı, yan ağrısı, solunum sıkıntısı), sinir sistemi (Baş ağrısı, bilinç durumunda değişiklik, meningismus, konvülziyon, fokal nörolojik defisit), deri sistemini ilgilendiren bulgular (kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, dudaklarda kızarıklık, çatlama, şişme, çilek dili, ekstremitelerde şişlik, ekstremite uçlarında cilt soyulması, konjonktivit vs) ve bunlara ilave olarak sistemik bulgulardan olan ateş, kas ağrısı, kemik ağrısı, taşikardi, hipotansiyon, dolaşım bozukluğu, lenf bezi büyüklüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır.

MIS-C hastalığının gripten ayrılan özel bir belirtisi olmadığı gibi spesifik bir bulgusu da bulunmamaktadır. Genellikle, COVID-19 testleri yapılarak ve (sürüntü, kan testi) sistemler gözden geçirilerek ilave laboratuvar testleriyle vakalar ayırt edilmeye çalışılır. Çocuklarda aşırı ve açıklanamayan baş ağrısı olduğunda MR veya BT gibi görüntülemelerde istenebilir. MIS-C şüphesi olan hastalar COVID-19 virüsü taşıyan hastalardan farklı bir yerde ve yakından takip edilmektedir.

CDC (Amerikan enfeksiyon komite merkezi) bir çocuk aşağıdaki semptomlardan herhangi birini gösterirse, ebeveynlerin MIS-C belirtilerinin farkında olmalarını ve "hemen" acil yardım almalarını öneriyor.

1- Nefes darlığı

2- Göğüste gitmeyen ağrı veya basınç hissi

3- Yeni başlangıçlı bilinç bulanıklığı

4- Uyanamama veya uyanık kalamama hali

5- Morarmış veya mavimsi dudaklar/ yüz

6- Dayanılamayacak şiddetli karın ağrısı

Tedavisi nasıl yapılır?

Tedavisinde vücutta oluşan inflamatuar yanıtı baskılayacak ilaçlar kullanılıyor. Son dönemde vaka sayılarının ciddi şekilde artması hepimizi korkuturken çocuklarda böyle ciddi tabloların da ortaya çıkıyor olması çok üzücü. Bu nedenle herkesin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.