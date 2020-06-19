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Koronavirüsün ardından dünyayı etkisi altına alması bekleniyordu! Bir ilimizde tehlike saçıyorlar

Koronavirüsün ardından dünyada birçok ülkede görüleceği söylenen ve gıda ürünlerine büyük zarar vereceği belirtilen çekirgeler, Batman ilimizde görülmeye başladı. Bölge halkı ekili ürünlerin zarar görmesinden endişe ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:41:00 -
Koronavirüsün ardından dünyayı etkisi altına alması bekleniyordu! Bir ilimizde tehlike saçıyorlar

Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Kırkat köyünde yaşayan Edip Turgut, tarlasında mercimek hasadı yaparken 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu.

Turgut, daha önce bu büyüklükte çekirge görmediğini belirterek, "Mercimek biçiyordum. Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım yanına yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.

"Farklı noktalara geliyorlar"

Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Kaplan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bu tür çekirgeler Mardin ve Batman'ın ilçelerinde de görüntülenmişti.

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