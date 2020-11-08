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Aktüel Koronavirüsü yenip doğum yapan eşe hastanede araba sürprizi
Aktüel

Koronavirüsü yenip doğum yapan eşe hastanede araba sürprizi

Antalya'da 7,5 aylık hamileyken yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenip sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getiren Selin Altın, taburcu edildiği gün eşinin hastane önüne çekiciyle getirdiği gelin arabası gibi süslenmiş hediye otomobili görünce şaşırdı - Selin Altın: - "Oğlum ve ben mücadele ettik. Eşim de bu mücadelede elimizi hiç bırakmadı. Zor günleri atlattık" - Sezer Altın: - "Selin'i mutlu etmek için çok sevdiği otomobili hediye ettim. Onu bu zorlu günlerin ardından mutlu etmek istedim"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:09:43 -
Koronavirüsü yenip doğum yapan eşe hastanede araba sürprizi

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 7,5 aylık hamileyken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Selin Altın, bebeğini sağlıkla kucağına almanın sevincini yaşıyor.

Okul öncesi öğretmeni 27 yaşındaki Selin ile sigorta sektöründe çalışan 29 yaşındaki Sezer Altın, 3 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlulukları, bebeklerinin dünyaya geleceği haberiyle taçlandı.

Kontroller sırasında doktorların "erken doğum olabilir" uyarısıyla endişeli bir bekleyişe giren çift, bu süreçte birbirine hep destek oldu.

Bebeğini sağlıkla kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen 7,5 aylık hamile Selin Altın'a, ağrı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Kendinden önce dünyaya getireceği oğlunu düşünen Altın, moralini ve enerjisini hep yüksek tuttu.

Genç anne adayı Altın için seferber olan sağlık personeli, bebeğin de sağlığını düşünerek tedaviye başladı.

Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından Kovid-19'u yenen Altın, taburcu edildi.

Hamileliğinin 38. haftasında alınan tedbirlerle sorunsuz doğum yapan Altın, yaşadığı stresli ve zorlu günlere rağmen "Aybars" adını verdiği 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Altın, taburcu edildiği gün eşinin hastane önüne çekiciyle getirdiği gelin arabası gibi süslenmiş hediye aracı görünce şaşırdı.

Duygusal anların yaşandığı hastane önünde çok sayıda kişi, çifti tebrik etti.

- "Oğlum ve ben mücadele ettik, eşim de mücadelede elimizi hiç bırakmadı"

Selin Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini dile getirdi.

Erken doğum riskini atlattıktan sonra Kovid-19'a yakalanmanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Altın, "Virüse karşı çok dikkatliydim. Nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Oğlum ve ben mücadele ettik. Eşim de bu mücadelede elimizi hiç bırakmadı. Zor günleri atlattık. Her şey bir mucize gibi. Tarifi olmayan bir duyguymuş. Çok mutluyum." diye konuştu.

Altın, eşinin otomobil hediyesiyle de ikinci bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

- Zor günlerin ardından mutlu etmek istedi

Sezer Altın ise eşiyle birbirlerine duydukları sevgiyle yaşadıkları zorluğun üstesinden geldiklerini dile getirdi.

Eşinin ve bebeğinin bu zorlu süreci sıkıntısız atlattığını vurgulayan Altın, "Selin'i mutlu etmek için çok sevdiği otomobili hediye ettim. Onu bu zorlu günlerin ardından mutlu etmek istedim. Bu otomobili çok istiyordu. Eşim ve oğlumla sağlıklı şekilde evimize gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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