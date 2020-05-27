Koronavirüsü tespit edebilen maske geliştirecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Harvard Üniversitesi'nden dev bir hamle geldi. Webtekno'da yer alan bir habere göre, Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) ortaklığı ile birlikte koronavirüsü tespit edebilecek bir maske geliştirileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Jim Collins, geliştirilecek olan yeni maskenin koronavirüs hastalarının nefes alıp verdiğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında parlayacağını; böylelikle koronavirüsün daha hızlı ve daha kolay bir şekilde teşhis edilebileceğini söyledi.

Collins, doktorların da bu maskeler sayesinde koronavirüsü kolay bir şekilde teşhis edebileceğini ve böylece tedavi sürecinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabileceğini belirtti.