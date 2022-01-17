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Dünya Koronavirüsü hafif atlatanlarla ilgili önemli araştırma! Dünya bunu konuşuyor
Dünya

Koronavirüsü hafif atlatanlarla ilgili önemli araştırma! Dünya bunu konuşuyor

İsveç'te yapılan bir koronavirüs araştırması dünya gündemine bomba gibi düştü. Koronayı hafif semptomlarla atlatanlara yönelik araştırmada, Kovid-19'a 'doğuştan bağışıklığı' olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktaran uzmanlar, genin virüse karşı ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 14:20:00 -
Koronavirüsü hafif atlatanlarla ilgili önemli araştırma! Dünya bunu konuşuyor

İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, koronavirüs bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu. Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.

her 10 kişiden 8'inde bu gene rastlanıyor

Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı. Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.

ilaç geliştirmede önemli bir buluş

Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı. Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards, "Kovid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" dedi.

her 3 beyazdan birinde bu genden var

İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç beyaz Avrupalıdan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi.

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