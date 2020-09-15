Koronavirüsü fırsat bilen stokçular dolar bahanesiyle yüzde 26 bin zam yaptı!

Daha fazla kazanmak adına her fırsatı değerlendiren fırsatçılar koronavirüs pandemisini de pas geçmedi.

Salgının işlk dönemlerinde maske ve dezenfektan gibi medikal ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları isyan ettirmişti.

Pandemi nedeniyle sağlık ürünlerinde fiyat artışını umarak stoklama yapan ve toplumun ihtiyaçı olmasına rağmen ‘mal yok’ diyerek piyasaya ürün sunmayan medikal endüstrisinin bu fırsatçılığı her dönemde sahnelediği ortaya çıktı.

Fırsatçılar korona dinlemedi

Pandemi sürecinde maskeden dezenfektana kadar pek çok üründe fiyat artışı beklentisiyle ürünleri stoklayan, hem vatandaşın hem de sağlık kurumlarının ihtiyacı olmasına rağmen yüksek kazanç elde etmek için ürünleri 'elimizde yok' diyerek satmayan/dağıtmayan medikal endüstrisinin, fahiş zamlarının belgesi ortaya çıktı.

Devletin iskonto talebini reddeden sektörün, hastanelere sattığı medikal ürünlerde yüzde 26 binlere varan zam yaptığı belirlendi.

2018-2019 yılları arasındaki verilere göre, döviz bahanesiyle ortopedik vakalarda ve cerrahi işlemlerde kullanılan kompresyon pedi fiyatı tam yüzde 26.450 zamlanmış.

Aynı şekilde prostat tedavisinde kullanımı gerçekleştirilen prostatik stent fiyatlarında ise yüzde 9.536 artış yaşanmış.

Elektrod kitindeki fiyat artışı ise yüzde 6.211 olurken, koruyucu başlıkta fiyat artışı yüzde 6.896 olarak tespit edildi.

Vazelin ürününün fiyatlarına da yüzde 200 zam yapıldığı ortaya çıktı.