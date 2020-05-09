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Dünya

Koronavirüsü fırsat bilen Prens Selman Hollywood'a açılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Hollywood şirketlerini satın almak için harekete geçen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 320 milyar dolarlık varlığa sahip egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu’nu (PIF) devreye soktuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:22:00 -
Koronavirüsü fırsat bilen Prens Selman Hollywood'a açılıyor

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın emriyle PIF aracılığıyla etkinlik organizatörlüğü yapan Live Nation şirketinden 500 milyon dolarlık hisse alındığı açıklandı.

Hollywood'a açılıyor

Hollywood Reporter dergisi, Suudi Arabistan’ın Hollywood’daki yatırımlarını Ed Sheeran ve Madonna gibi isimlerle çalışan Warner Music Group’u satın almak için 12.5 milyar dolarlık teklifiyle genişletmeyi planladığını iddia etti.

Kaşıkçı cinayetiyle sıfırlanan imajını değiştirme hamlesi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden sonra ilk kez bir fon aracılığıyla bir Amerikan şirketinden hisse alan Muhammed bin Selman'In itibarını iyileştirmek için daha fazla adım attığı iddia edildi.

Geçen yıl Aralık ayında başkent Riyad’da düzenlenen ve ABD’li yıldızların davet edildiği "MDL Beast" müzik festivalinin de krallığın yaptığı insan hakları ihlallerine karşı olumlu bir imaj sergilemek amacıyla düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Veliaht Prensin adı yakın zamanda da İngiltere Premier lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almak istemesiyle gündeme gelmişti.

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Yorumlar

kara

yahudi erkekler bas rolunu oynasin birde musluman olcak bak size diyorum onlarin sonunu gorecegiz ALLAH OMUR FERIRSE . petrol para etmiyor cok sukkur ilkez bunlar kemer sıkacak .
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