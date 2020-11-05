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Gündem Koronavirüsü atlatmıştı! Açıklaması şoke etti
Gündem

Koronavirüsü atlatmıştı! Açıklaması şoke etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay, hastalık sürecinde neler yaşadığını anlattı. Türkay, hastalığı atlatmasına rağmen ciğerlerinde ağır tahribat oluştuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:53:00 -

Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalanmış ve haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüsü yendi. 30 yaşındaki Türkay, hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı.

Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Tuvana Türkay, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde oluşturduğuı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."

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