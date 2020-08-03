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Teknoloji

Koronavirüsü 1 saat içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Oxford Üniversitesi, 1 saat içinde yüzde 90 doğruluk payıyla koronavirüsü tespit edebilen yeni bir yapay zeka geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 03:17:00 -
Koronavirüsü 1 saat içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsü 1 saat içinde yüzde 90 doğruluk payıyla tespit edebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi. Yapılan açklamada, geliştirilen yapay zekanın hastanelere gelen kişilerin ilk bir saatteki verilerini inceleyerek tespitte bulunduğu bildirildi.

Kan testleri üzerinden tespit yapabilen yeni yapay zekanın geliştirilmesi için araştırmacılar, Oxford Üniversitesi Hastaneleri'ni ziyaret eden 115 bin kişi üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdi. Analizler sonucu, geliştirilen yapay zekanın koronavirüsü yüzde 90 doğruluk payıyla tespit edebildiği gözlemlendi.

Söz konusu yapay zekanın, sağlık çalışanlarına büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

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