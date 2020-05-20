‘Koronavirüsten sonra ortaya çıkıp felaketlere yol açacak’ deniyordu! O ülkede saldırıya geçtiler
Koronavirüs salgınından sonra büyük bir felaket olarak gösterilen böcek saldırıları Lübnan'da başladı. Ülkeyi istila eden böcekler, insanları ısırmaya başlarken büyük başladı.
Lübnan, sıcakların başlamasıyla birlikte böceklerin saldırısına uğradı. Büyük sürüler halinde evleri istila eden ve sokak lambalarının etrafında uçan böcekler paniğe neden oldu.
Felaketin büyüklüğünü gösteren fotoğraf ve videolar paylaşan sosyal medya kullanıcıları, böceklerin evleri istila etmekle kalmayıp aynı zamanda insanları ısırdıklarına da dikkat çekti.
Bilim insanları, böceklerin bu istilasında olağan dışı bir şey olmadığını belirterek, ülkede şiddetli yağışlar sonrası ortaya çıkan ve 30 dereceyi aşan ani sıcak hava dalgasından etkilendiklerini kaydetti.
Haberin 'canlı bulutlar' diye yorumlanan görüntüleri The961 tarafından yayınlandı.
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