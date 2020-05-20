  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu

Hakkari TOKİ sonuçları | Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı
için kalan
Dünya

‘Koronavirüsten sonra ortaya çıkıp felaketlere yol açacak’ deniyordu! O ülkede saldırıya geçtiler

Koronavirüs salgınından sonra büyük bir felaket olarak gösterilen böcek saldırıları Lübnan'da başladı. Ülkeyi istila eden böcekler, insanları ısırmaya başlarken büyük başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:42:00 -

Lübnan, sıcakların başlamasıyla birlikte böceklerin saldırısına uğradı. Büyük sürüler halinde evleri istila eden ve sokak lambalarının etrafında uçan böcekler paniğe neden oldu.

Felaketin büyüklüğünü gösteren fotoğraf ve videolar paylaşan sosyal medya kullanıcıları, böceklerin evleri istila etmekle kalmayıp aynı zamanda insanları ısırdıklarına da dikkat çekti.

Bilim insanları, böceklerin bu istilasında olağan dışı bir şey olmadığını belirterek, ülkede şiddetli yağışlar sonrası ortaya çıkan ve 30 dereceyi aşan ani sıcak hava dalgasından etkilendiklerini kaydetti.

Haberin 'canlı bulutlar' diye yorumlanan görüntüleri The961 tarafından yayınlandı.

Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı
Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı

Gündem

Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı

Mehmet Ali Bulut'tan Ebced hesabına göre koronavirüs iddiası: 76 ila 125...
Mehmet Ali Bulut'tan Ebced hesabına göre koronavirüs iddiası: 76 ila 125...

Gündem

Mehmet Ali Bulut'tan Ebced hesabına göre koronavirüs iddiası: 76 ila 125...

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar
Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...
Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Gündem

Koronavirüsün hedefinde Türkler mi var? Kan grubu B olanlar...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor

Gündem

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor

Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan canlı yayında kan donduran sözler: Asıl tehlike bundan sonra başlıyor
Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan canlı yayında kan donduran sözler: Asıl tehlike bundan sonra başlıyor

Gündem

Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan canlı yayında kan donduran sözler: Asıl tehlike bundan sonra başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı