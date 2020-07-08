  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüsten ölen Kırgız siyasetçinin son sözü Türkiye oldu

Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeden önce "Çok yoruldum. Beni Türkiye'ye kaldırın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:07:00 -
Koronavirüsten ölen Kırgız siyasetçinin son sözü Türkiye oldu

Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu.

Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.

Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Tursunbekov'u yakından tanıyan KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi.

Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

emin

Büyükelçi neden mesajı doğrudan Sağlık Bakanlığına göndememeiş ki? "ölmek üzereyim" diyen birinden epikürüz falan istemek gerekir miydi?
  • Yanıtla

Allah rahmet eylesin

Allah rahmet eylesin, Türk dostluğu tüm Turan’da daim olsub
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı