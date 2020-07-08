Koronavirüsten ölen Kırgız siyasetçinin son sözü Türkiye oldu
Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeden önce "Çok yoruldum. Beni Türkiye'ye kaldırın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu.
Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.
Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Tursunbekov'u yakından tanıyan KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi.
Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.